На военных объектах в тыловых районах Украины гремят взрывы. Этой ночью детонации были в Полтавской и Сумской областях. В Харькове поражен завод, где боевики ремонтируют танки, а в Славянске горят склады боеприпасов. Эти атаки - ответ на удары по российской энергетической инфраструктуре.

В зоне спецоперации в Днепропетровской области расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста" уничтожили опорные пункты неонацистов, которые боевики оборудовали в населенных пунктах Великомихайловка и Ивановка. Используя высокоточные снаряды "Краснополь", наши бойцы прямыми попаданиями поразили вражеские огневые позиции.

На красноармейском направлении расчет самоходного миномета "Нона" ликвидировал пункт управления беспилотниками и позицию для запуска FPV-дронов. Получив координаты от разведки, экипаж выдвинулся к передовой и нанес серию ударов осколочно-фугасными боеприпасами. Все цели уничтожены минимальным количеством снарядов.

На этом же красноармейском участке укрепрайон националистов был уничтожен расчетом тяжелой огнеметной системы "ТОС-2" группировки "Центр". Вражеские позиции засекла наша беспилотная авиация. Две серии выстрелов термобарическими снарядами не оставили шансов боевикам. "Тосочка" стерла с земли блиндажи и опорники, находившиеся на расстоянии около 15 километров. После чего российские штурмовые подразделения продолжили наступление.