Российские силы ПВО сбили 184 украинских БПЛА в ночь на 7 октября

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 23:00 мск 6 октября до 7:00 мск 7 октября перехватили и ликвидировали 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 62 аппарата сбили над территорией Курской области, 31 – над Белгородской областью, 30 – над территорией Нижегородской области, 18 – над Воронежской областью, 13 – над акваторией Черного моря.

Кроме того, шесть дронов сбили над территорией Липецкой области, пять – над Калужской областью, четыре – над территорией Тульской области, по три БПЛА – над Ростовской и Рязанской областями, по два – над территориями Брянской и Орловской областей, над Крымом и над территорией Московского региона, в том числе дрон, летевший на Москву. Также один беспилотник ликвидирован над территорией Вологодской области.

На этом фоне в Федеральном агентстве воздушном транспорта (Росавиация) предупредили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи и Геленджика. Когда воздушные гавани вернутся в штатный режим работы — пока неизвестно.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о повреждении многоквартирного дома в городе Старый Оскол в результате атаки украинского беспилотника. Кроме того, осколками посечены 20 автомобилей. Тысяча жителей Белгородской области остаются без электричества.

Тем временем российские школы получили документы и алгоритмы действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов. Первый заместитель главы Минпросвещения Александр Бугаев рассказал, что дважды в год проходят всероссийские учения, во время которых отрабатывается поведение учащихся и сотрудников образовательных организаций в таких ситуациях.