Российская армия освободила населенный пункт Отрадное в Харьковской области, отличились бойцы группировки войск "Север". Взятие этого села позволяет нашим подразделениям расширять контроль над территорией вдоль границы. Самые ожесточенные бои сейчас на Красноармейском направлении. Российские войска продолжают продавливать оборону противника. Штурмовые группы продвигаются на северо-западе и в центре города, обходя очаги сопротивления.

На позицию российские бойцы выводят установку РСЗО "Град". Если раньше стоило опасаться от противника ответного артиллерийского удара, то теперь - возможного налета дронов. Поэтому на машине стоят системы РЭБ, а вместе с каждым расчётом дежурит группа огневого прикрытия от атак с воздуха. Автоматизированная система наведения позволяет открыть стрельбу по цели за несколько минут.

В данный момент цель - это замаскированный в лесопосадке пункт управления БПЛА противника. Ответного удара не последовало. Разведка с воздуха доложила об уничтожении украинского опорного пункта.

При поддержке в том числе артиллерии в Харьковской области был освобождён населённый пункт Отрадное. Кадры с российскими флагами на улицах опубликовало наше Минобороны. Штурмовики Южной группировки войск рассказали, как ранее им удалось закрепиться в Кузьминовке Донецкой народной республики.

После того, как наши бойцы, оставаясь незамеченными, закрепились на позициях, по блиндажам противника ударили дронами и артиллерией. Штурмовикам потом оставалось только зачистить село.

Планомерное и неотвратимое уничтожение украинского гарнизона продолжается в Красноармейске. Это участок фронта, где противник продолжает нести самые большие потери.

Попавшие в плен украинские военнослужащие рассказывают, что всё командование находится в тылу. Приказы приходят исключительно по рации. На передовых, в основном, насильно мобилизованные.

Российские дроны на оптическом волокне уже достают до центра Краматорска. Вот кадры с нашего беспилотника. Он летит над улицей. Оператор игнорирует гражданские автомобили. Но вот возле тренажёрного зала заметил пикап в камуфлированной расцветке, который и был уничтожен. Гражданские не пострадали.

Падать уже некуда - возмущаются жители Киевской области, которые обвинили местное ТЦК в призыве на службу породистого кота. Людоловам даже пришлось оправдываться. Это не то что все подумали - насильно кота никто не мобилизовывал. Выяснилось: кражу совершили два нетрезвых украинских военных, находящиеся в отпуске, один из которых обещал ребёнку на день рождение кота. Их отыскали и заставили вернуть животное законным владельцам.