Полина Диброва спешно покинула Россию после развода

Полина и Дмитрий Дибровы в сентябре оформили развод. Расстались супруги мирно, но модель призналась, что сильно перенервничала из-за расставания с мужем. Чтобы успокоить нервы 36-летняя многодетная мама устроила себе внезапное путешествие.

Диброва рассказал, что покинула Россию. Полина направилась на один из европейских курортов. Отпуск был незапланированный, улетела модель спешно, купив билеты чуть ли не на ближайший рейс.

"Итальянские каникулы. Неожиданное приглашение, но очень приятное. Спонтанное решение, но очень правильное. Поддержка друзей — золото", — высказалась Полина.

Несколько дней Диброва наслаждалась солнцем и морским воздухом на яхте. Любуясь красотами Тирренского моря, Полина размышляла о будущем. Поговаривают, что в следующем году она выйдет замуж за Романа Товстика. Якобы свадьбой уже занимается команда специалистов, торжество обещают грандиозное.

Напомним, что летом разгорелся скандал с участием Дибровых и их соседей Елены и Романа Товстиков. Мужчина, годами знавший Полину, внезапно в нее влюбился и соблазнил красавицу. Диброва сама не ожидала, что ответит на чувства соседа, но завязался роман, который привел к разводу в обоих семьях.

После расставания с телеведущим модель столкнулась с хейтом: ее обвинили в измене и развале семьи Елены Товстик. Сама Полина утверждает, что не причастна к разводу Елены и Романа, и старается не комментировать скандал.