Фон дер Ляйен попросила оставить ее во главе ЕК для спасения мира от России

Урсула фон дер Ляйен попросила депутатов Европарламента оставить ее во главе Еврокомиссии. Она убеждена, что это необходимо для защиты от России Европы и разлетающегося в щепки миропорядка, основанного на правилах.

Фон дер Ляйен заявила об этом на сессии ЕП в Страсбурге. Она выступила в защиту Еврокомиссии в преддверии голосования по двум вотумам недоверия. Их инициировали в отношении ЕК крайне правые и крайне левые депутаты. Голосование назначено на 9 октября, передает ТАСС.

По словам фон дер Ляйен, глобальный миропорядок разлетается в щепки быстрее, чем ожидалось. Европе угрожают с Востока и грозят изнутри. А глобальный Юг пристально смотрит и оценивает, что Брюссель сделает дальше, переживает фон дер Ляйен.