"Это страшный грех. Я была в отчаянии": Вика Цыганова в слезах упала на колени в церкви

Певица Вика Цыганова известна своей общественной позицией. Артистка помогает участникам СВО и клейми коллег, которые сбежали из страны.

Но несколько лет назад самой Вике нужна была поддержка. Артистка едва не отказалась от музыкальной карьеры. Она так отчаялась, что пришла в Оптину пустынь и упала на колени в храме. Цыганова находилась в состоянии глубокого душевного и творческого кризиса. И только батюшка Илий смог ее привести в чувства.

"Я приехала к батюшке в совершенно разобранных чувствах, в какой-то последней стадии отчаяния. Это страшный грех, мы все знаем. Тем не менее, я находилась в этом отчаянном состоянии, и надо было мне оттуда как-то выпрыгивать", — призналась Вика Цыганова в эфире шоу "Новые русские сенсации".

Певица плакала и делилась с духовником тем, что было на душе. В какой-то батюшка расплакался вместе с Викой. А потом Илий успокоил артистку и благословил ее на творчество.

"Он улыбнулся мне и спросил, чем я занимаюсь. Я сказала, что я пою песню. Он не знал, кто я и что я. Я даже покаялась, что про водку пою песню, а он улыбнулся и говорит: „Надо подумать о репертуаре, надо петь, надо послужить России“. И сказал, благословляет меня петь", — поделилась Цыганова.

Тот разговор стал решающим в карьере Вики. Вместе с мужем Вадимом они приняли решение уйти из шоу-бизнеса и посвятить себя настоящему творчеству.