Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Развитие событий на Ближнем Востоке обсудил президент России Владимир Путин с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В телефонном разговоре стороны обстоятельно обсудили нынешнюю ситуацию в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер подтвердил неизменную позицию Москвы. Россия выступает за комплексное урегулирование палестинского вопроса на международно-правовой основе. Также Путин и Нетаньяху обменялись мнениями по ситуации вокруг иранской ядерной программы и дальнейшей стабилизации в Сирии.

Президент России поздравил Биньямина Нетаньяху и израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот. В свою очередь, премьер-министр Израиля накануне дня рождения Владимира Путина выразил ему самые добрые пожелания.