Собянин: Началось строительство второго этапа Троицкой линии метро

Мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX сообщил о старте строительства второго этапа Троицкой линии метрополитена. Как отмечается, работы ведутся от станции "Новомосковская" до станции "Троицк". В ближайших планах - геологическая разведка территории.

"Станция “Сосенки” будет на пересечении улиц Старые Сосенки, Летовского Ополчения и Проектируемого проезда № 7032. “Летово” — напротив дома 112 по Летовской улице, рядом с Проектируемым проездом № 8429. “Десна” — на пересечении улицы Центральной и шоссе Ракитки. “Кедровая” — на пересечении 1-й Нововатутинской улицы и Калужского шоссе. “Ватутинки” — в Троицке, вблизи третьего корпуса дома 2 по улице Кварцевой", — написал Сергей Собянин.

Стоит отметить, что столичное метро развивается беспрецедентными темпами. На прошлой неделе Собянин поздравил московских метростроителей с профессиональным праздником.

Всего с момента запуска четырёх станций Троицкой линии по ней совершено более 13 миллиона поездок.