ПВО сбила три украинских беспилотника над Тюменью

Силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над Тюменью. Как сообщил в Telegram информационный центр правительства Тюменской области, дроны обнаружили и уничтожили на территории предприятия в микрорайоне Антипино. Отмечается, что Тюмень находится в 2000 километрах от украинской границы.

В сообщении сказано, что информация об обнаружении беспилотников поступила вечером 6 октября. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Взрывов и возгорания не допущено.

По данным властей, пострадавших нет. Все предприятия в районе происшествия работают в штатном режиме, работа не прекращалась.