Орбан обвинил Зеленского в шантаже

Премьер-министр Венгрии прокомментировал предложение Владимира Зеленского обойти вето Венгрии на вступление Украины в Евросоюз. Виктор Орбан отреагировал на слова Зеленского, что Украина будет в Евросоюзе "с Орбаном или без" в соцсети X.

Как написал Орбан, Зеленский снова применяет свою обычную тактику морального шантажа. Он пытается заставить страны поддержать его военные усилия.

Премьер-министр подчеркнул, что Венгрия не имеет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС. Ни одна страна никогда не добивалась вступления в Европейский союз шантажом — и на этот раз этого не произойдет. Орбан напомнил, что договор о ЕС не оставляет места для двусмысленности: решение о членстве принимается государствами-членами единогласно.