Отар Кушанашвили высмеял любовника Полины Дибровой: "И чем он лучше? Ну какой богатый внутренний мир?"

65-летний Дмитрий Дибров расстался с 36-летней женой после ее измены с другом семьи Романом Товстиком. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Дмитрий и Полина не выяснили отношения публично, но их развод не обошелся без скандала. Во многом из-за любовника девушки. Роман со своей женой расстался очень некрасиво. Семью бизнесмена даже обсуждали на шоу Андрея Малахова.

Отар Кушанашвили и вовсе высмеял Романа. Шоумен считает, что Товстик и в подметки не годится Диброву. Мол, мужчина не отличается ни внешними данными, ни умственными способностями.

"И чем он лучше Диброва? Я не понимаю даже визуальных критериев. Скажут: „богатый внутренний мир“ — ну какой богатый внутренний мир? Ни одного предложения нет правильно выстроенного", — возмутился журналист в новом выпуске своего YouTube-шоу "Каково?!".

По мнению Отара, кризис в отношениях Дибровых случился из-за разницы в возрасте. Полина и Дмитрий просто перестали понимать друг друга, у них были совершенно разные желания. Именно поэтому шоумен уверен, что новый роман не принесет Дибровой счастья, через пару лет ее избранник постареет, и девушка поймет, что наступила на те же грабли.

"Эта же судьба ждет тебя, Товстик. Рома тебя зовут или как там? Потому что ей будет 40, а тебе… сколько? 80? Сколько ему сейчас? 50? Или у тебя деньги закончатся…" — отметил Кушанашвили.