Ким Чен Ын поздравил Путина с 73-летием

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом 7 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Глава Пхеньяна отметил, что благодаря руководству Путина Россия стоит во главе построения нового, многополярного мира. Также Ким Чен Ын выразил надежду на вечную дружбу КНДР и РФ.

"Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения. Благодаря Вашему мудрому руководству и патриотической самоотверженности сегодня РФ демонстрирует свою славу как мировая держава с мощной политической системой и сильной государственной мощью, как могучее государство, возглавляющее построение нового, многополярного мира", — говорится в поздравлении.

Ким Чен Ын добавил, что Пхеньян будет и дальше всесторонне поддерживать борьбу российского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности.

Владимир Путин отмечает день рождения 7 октября. Сегодня российский лидер отмечает 73-летие.