В Приморье прошли учения Тихоокеанского флота. Моряки отработали навыки по высадке десанта на участок, занятый условным противником.

В масштабной тренировке были задействованы восемь кораблей, катеров и судов обеспечения, пехота и бронированная техника.

Используя аэрозольную маскировку, большой десантный корабль "Пересвет" подошел к необорудованному побережью в районе бухты Стеклянная и высадил морпехов, которые захватили огневые позиции врага. Прикрытие обеспечивали расчеты противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки.