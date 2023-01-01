За два года жертвами израильских ударов в секторе Газа стали более 67 тысяч человек

7 октября - вторая годовщина начала войны в секторе Газа. В 2023-м террористы ХАМАС вторглись на территорию Израиля, убили сотни военных и мирных граждан, захватили более двухсот заложников. В ответ Тель-Авив развернул операцию "Железные мечи", которая стала самой кровавой в истории ближневосточного конфликта.
За два года жертвами израильских ударов в секторе Газа стали более 67-ми тысяч человек - в основном мирные жители. Около двух миллионов покинули свои дома.
Трагическую дату ЦАХАЛ отметила новыми обстрелами палестинского анклава. За минувшие сутки там погибли 12 человек. А в Египте во вторник продолжатся переговоры между Израилем и движением ХАМАС при участии международных посредников. Речь идет о так называемом "плане Трампа". Он подразумевает освобождение заложников в ответ на прекращение огня и отвод израильских войск. Сам президент США настроен оптимистично.
"Я думаю, все стороны согласны – все работают над заключением сделки. Премьер Нетаньяху настроен позитивно. С ХАМАС все идет нормально. Это невероятно, но все объединились ради одной цели – впервые за три тысячи лет, ну, или за столетия. Этого хотят Турция, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Мы даже получили очень сильный позитивный сигнал из Ирана. Я действительно думаю, что мы заключим соглашение, причем долгосрочное. На Ближнем Востоке воцарится мир", - сказал Трамп.