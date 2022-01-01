"Все одолею, ничего не боюсь": зрители ТВЦ собирают средства на лечение 7-летнего Тимура Шараборина

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинает сбор средств на лечение 7-милетнего Тимура Шараборина из Якутии. Мальчик отважно борется с острым лимфобластным лейкозом. Почти год Тимур находился в ремиссии. Но недавно смертельная болезнь вернулась и атаковала с новой силой. После очень тяжелой высокодозной химиотерапии мальчик перестал ходить. Теперь единственный шанс на выздоровление – трансплантация костного мозга. Но чтобы она прошла успешно и истощенный лечением организм смог перенести операцию, до и после пересадки необходимы дорогостоящие лекарства. Они защитят иммунитет ребенка от осложнений. Препараты стоят почти 2 с половиной миллиона рублей.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Нового учебного года Тимур ждал с нетерпением. Мечтал бегать в школу, общаться с одноклассниками. Но все пошло не плану. Детские фантазии в одночасье разбились о суровую реальность.

Последние полгода родители носили Тимура на руках. Потому что стоять хоть недолго, но мог. А вот ходить – почти нет. Благодаря усердным тренировкам на летних каникулах силу в ногах удалось вернуть. И на прием к врачу мальчик идет сам. Каждый шаг дается с неимоверным трудом. Но Тимур не ропщет. За время болезни привык к разным поворотам судьбы. Он перестал ходить из-за осложнения, возникшего в процессе лечения лейкоза.

Еще 3 года назад Тимур, его мама и папа были самой обычной семьёй. Жили в родном Олекминске, строили планы. В 2022-м прежде здоровый мальчик пожаловался на боль в ногах. Маму насторожила еще и красная сыпь по всему телу. Анализ на онкомаркеры показал наличие бластных клеток. Диагноз звучал бескомпромиссно: острый лимфобластный лейкоз.

Началось непрерывное многомесячное лечение. Курс химиотерапии. Робкая надежда, что болезнь побеждена, затеплилась, когда врачи отпустили Тимура домой. Почти год он жил как все дети. Но этим летом болезнь снова нанесла удар.

"У меня настрой боевой, я все одолею. И я ничего не боюсь", - говорит сам Тимур.

Его направили на лечение в Санкт-Петербург. Провели три блока высокодозной химиотерапии. Начались осложнения. Мальчик перестал ходить. Но врачи Тимура "отвоевали". Состояние удалось стабилизировать. Мальчику предстоит пересадка костного мозга. Чтобы сложная операция прошла успешно, Тимуру необходим прием дорогостоящих лекарств.

"Сейчас требуются зарубежные медикаменты именно для подготовки к ТКМ и после, чтобы избежать все инфекционные заболевания", - говорит мама.

Препараты помогут перенести процедуру и защитят иммунитет от осложнений. Стоят они почти 2 с половиной миллиона рублей.

Родители говорят, что всю тяжесть положения Тимур не осознает в силу возраста. И хотя болезнь сделала его серьезнее и смелее, он - самый обычный 7-летний мальчик, который ждет не дождется, когда ему разрешат пойти в школу и наконец увидеться с одноклассниками.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Тимура Шараборина, программа 2398