Решение о возможности передачи киевскому режиму крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк") уже "вроде бы" принято американской стороной. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Как отметил политик, "в целом" решение относительно этих ракет, которые выпрашивают украинские власти, принято, однако необходимо "знать, что они с ними сделают" и "куда они их направят".

Трамп не стал уточнять, в чем состоит его решение, заявив, что "задал бы определенные вопросы" представителям Украины. При этом президент Соединенных Штатов заверил, что не добивается эскалации конфликта между Москвой и Киевом, сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле, комментируя предположения о возможности передачи киевскому режиму "Томагавков", подчеркивали, что сам факт подобного обсуждения — это "достаточно опасный симптом", что пройти незамеченным не могло. Если Вашингтон решится на такой шаг, это "потребует адекватный ответ с российской стороны".

Западные специалисты уточняли, что американские ракеты Tomahawk значительно превосходят оружие, которое уже поставляет Запад Киеву, по дальности действия. Однако на практике проблема для украинской армии, если она получит такое вооружение, будет состоять в способах применения: Украине не хватает штатных военно-морских пусковых установок.