Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения — во вторник, 7 октября, российскому политику исполнилось 73 года.

Как подчеркивает Ким Чен Ын, под руководством Путина Россия стоит во главе построения нового многополярного мира. Лидер КНДР выразил убежденность в том, что дружба Пхеньяна и Москвы будет вечной.

Также Ким Чен Ын отдал должное "мудрому руководству и патриотической самоотверженности" российского лидера, благодаря которому "Россия демонстрирует свою славу как мировая держава с мощной политической системой и сильной государственной мощью", сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Кремле ранее, говоря о планах главы государства на предстоящий день рождения, напомнили, что Владимир Путин предпочитает проводить время с семьей. Однако, как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "чаще всего у него получается "служебное празднование".

В 2024 году президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину ко дню рождения "некое произведение работы белорусских умельцев, выполненное в исконно белорусских техниках". От лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл "хороший турецкий подарок".