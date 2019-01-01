SHOT: актриса Ёла Санько сломала позвоночник

Известная актриса Ёла Санько сломала позвоночник, когда неудачно упала у себя дома. Сразу после этого 78-летнюю артистку стали преследовать сильные боли в груди и пояснице. Тогда Санько обратилась в больницу. Врачи диагностировали закрытый перелом поясничного позвонка, передает SHOT.

В результате актрисе запретили на несколько недель физические нагрузки. Также ей предстоит пройти курс лечебной физкультуры.

Напомним, Ёла Санько родилась в семье генерала, героя Советского Союза Ивана Санько и актрисы Елены Москаленко. Такое необычное имя девочке дали в честь главного символа Нового года — ёлки. Уже с детства она стала проявлять артистические способности, поэтому нет ничего удивительного в том, что, повзрослев, она отправилась в Щепкинское училище.

Несмотря на преклонный возраст, Ëла Санько активно снимается в кино. Так, например, в 2019 году с ней вышла премьера фильма "Ван Гоги". В 2020 году Ёла Санько снималась в картинах "Светлячок", "Маленький воин", "Ряд 19". Всего на ее счету почти 200 проектов.