Россиян предупредили о новом виде мошенничества: страдают жители старых домов

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят своим жертвам под видом обслуживания домофонов и предлагают получить новые ключи от них. Чтобы зарезервировать ключи, нужно назвать код из смс. На самом деле это код доступа к "Госуслугам", рассказал депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.

"Сценарий выглядит буднично: звонит человек с уверенным голосом, представляется сотрудником "компании-оператора домофона" и сообщает, что завтра в вашем доме будет плановая замена ключей. Чаще всего уточняется время — с 10 до 12, добавляется, что специалисты придут лично или будут стоять у подъезда, раздавая новые ключи", - рассказал Гаврилов.

Чаще всего жертвами аферистов становятся пожилые люди и жители старых домов, где действительно периодически меняют оборудование. Гаврилов напомнил, что ни управляющая компания, ни компании, которые обслуживают домофоны, не раздают ключи на улицах и не запрашивают коды из смс.

В случае, если жертва уже назвала код, нужно немедленно восстановить доступ к "Госуслугам" через приложение или обратиться лично в МФЦ. Не лишним будет и написать заявление в полицию, сказал депутат Гаврилов в интервью агентству РИА Новости.