Глава Минтруда сделал заявление о введении в России "налога на тунеядство"

Глава Минтруда Антон Котяков не поддержал идею о введении в России "налога на тунеядство".

В интервью РБК, министр заявил, что "внутренне не поддерживает" такую инициативу.

"Наверное", - оговорился Котяков.

"Налог на тунеядство" существует в Беларуси. Граждане, не занятые в экономике, как их называют власти страны, должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин. Кроме того, "тунеядцев" обязали оплачивать услуги ЖКХ по повышенному тарифу.

Накануне Валентина Матвиенко заявила, что с неработающих граждан или получающих теневые доходы необходимо собирать взносы в фонд ОМС в размере около 45 тысяч рублей в год. По ее словам, бюджет несет "огромные расходы на неработающее население".