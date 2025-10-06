Ангела Меркель невольно спровоцировала дипломатический скандал между Польшей и Германией. Поводом стали слова бывшего канцлера о том, что Варшава и страны Прибалтики косвенно виноваты в начале специальной военной операции на Украине.

Как выяснила газета The Telegraph, в Польше были в ярости, услышав эти слова. Один из бывших польских премьеров уверен, что как раз благодушие Меркель нанесло серьезный ущерб европейской безопасности. Речь идет о Матеуше Моравецком. Тот, комментируя интервью бывшего лидера ФРГ, назвал ее самым вредным немецким политиком за последнее столетие.

Напомним, накануне Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики саботировали ее попытки решить конфликт на Украине, что в конечном счете привело к началу специальной военной операции. Еще одной причиной бывший канцлер Германии назвала пандемию коронавируса. Из-за ковидных ограничений лидеры стран не могли проводить личные встречи, пожаловалась фрау Меркель.