Анфиса Чехова отказалась звать на свадьбу Николая Баскова

Весной стало известно, что Анфиса Чехова встречается с актером и продюсером Александром Златопольским. На днях на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярная ведущая сообщила, что возлюбленный вывез ее из страны в совершенно неизвестном для нее направлении. Лишь уже будучи в самом городе, Анфиса узнала, что попала в Париж.

Оказалось, не просто так случилось это неожиданное путешествие. Телеведущая получила предложение руки и сердца. Анфиса Чехова сказала "да". Однако когда состоится радостное событие, пока точно неизвестно. Телеведущая категорично заявила, что событие пройдет точно не зимой.

"Я не хочу быть зимней невестой. Это в соболях, сугробах. Не мое", - отмахнулась Чехова.

Более того, знаменитая ведущая не хочет, чтобы свадьба была шикарной и широкой. Наоборот, она мечтает о тихом празднике в присутствии самых близких людей. Так, Николая Баскова на этом празднике жизни не будет, впрочем, как и других знаменитостей, потому что это напоминает Анфисе Чеховой о ее работе, передает "Пятый канал".

"Просто не хочу шоу-бизнес вообще видеть на своей свадьбе. Просто я не хочу, повторюсь, ту свадьбу, которую вела. А когда я вела, там, что, пел Басков, артисты и это все", - объяснила популярная ведущая.