ЕЦБ выдвинул условие конфискации российских активов для Украины

Решение Евросоюза об использовании российских активов, замороженных в рамках санкций, для нужд Украины должно быть согласовано со всеми сторонами, владеющими пресловутыми активами. Об этом предупредила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Как сообщает Reuters, Лагард подчеркивала, что решение по указанному вопросу должно соответствовать требованиям и постулатам международного права, а ЕЦБ "очень внимательно" следит за этим процессом.

Глава Европейского центробанка выразила надежду на то, что "любая схема, которая будет обсуждаться и в конечном счете внедрена в какой-то момент", будет взвешена и продумана. В противном случае возникают риски подрыва доверия к евро и отказ инвесторов от вложений в европейские активы.

Ранее в бельгийском депозитарии Euroclear заявили, что при решении вопроса дальнейшей судьбы российских активов "должны соблюдаться принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности". При этом пока конкретных предложений от Еврокомиссии в Euroclear не поступало.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что финансово-экономический порядок в мире будет разрушен в случае воровства замороженных российских резервов Западом. При этом экономический сепаратизм будет только усиливаться.