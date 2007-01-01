Минтруд задумал изменить модель материнского капитала

Материнский капитал как инструмент решения демографической проблемы в России будет развиваться. О планах корректировки модели маткапитала рассказал министр труда Антон Котяков.

Как заявил глава Минтруда, материнский капитал должен стимулировать рождение вторых и последующих детей, а это "требует определенной актуализации". Маткапитал хотят развивать с тем, чтобы "усилить его вклад в демографию".

При этом Котяков подчеркнул, что "в целом маткапитал свою функцию сначала по стабилизации, а потом по росту рождений с момента его введения в 2007 году и до 2016 года выполнил".

Министр высказался также за пересмотр иных инструментов демографической политики, поскольку они "утратили свою эффективность, либо их результирующий эффект не оказывает должного влияния на ту целевую аудиторию, на которую мы сегодня нацелены в рамках стимулированной демографии", сообщает РБК.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что вопрос демографии остается одним из важнейших для нашей страны — уровень рождаемости, к сожалению, упал до 1,41%, что крайне мало. Однако в таком же положении находятся и другие страны – в частности, Финляндия и Норвегия, заявил президент.

Не все считают маткапитал действенной мерой. Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетовал, что экономические инструменты не помогают решить проблему рождаемости. Глава региона заявил, что нужно "копаться в головах людей" и "перепрошивать информационную повестку".