На красноармейском направлении, где сейчас идут ожесточенные бои, работает тяжелая огнеметная система "Тосочка". Огонь расчеты ведут на расстоянии около 15 километров. 220-миллиметровые термобарические снаряды легко поражают самые мощные укрепления. Уничтожены опорные пункты противника. Штурмовики группировки "Центр" закрепились на новых рубежах.

Огневые точки ВСУ на красноармейском направлении поразили операторы ударных БПЛА. Артиллерия украинских боевиков, замаскированная в лесополосах, пыталась вести огонь по наступающим подразделениям группировки "Центр". Выявленные орудия уничтожены.

Ствол самоходного миномета "Нона - СВК" после выстрела словно поет. А снаряды тем временем поражают пункты управления вражеских БПЛА под Красноармейском. Высокоточное и маневренное орудие применяют мотострелки из Тувы.

В Красноармейске наши войска контролируют уже несколько микрорайонов в южной части города и готовятся перерезать пути снабжения подразделений ВСУ с запада.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике в районах Ивановки, Димитрова, Дорожного, Грузского, Торецкого, Артемовки и Красноармейска. Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 военнослужащих.

На Краснолиманском направлении расчет гаубицы "Гиацинт-Б" группировки "Запад", поддерживая продвижение наших штурмовых групп, уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. А в Днепропетровской области удар по позициям националистов нанесли артиллеристы группировки "Восток". Высокоточными боеприпасами "Краснополь" поражены опорные пункты и огневые позиции противника, оборудование в жилых домах Великомихайловки и Ивановки. Противник пытался перебросить в эти населенные пункты подкрепление, но эти планы сорвали расчеты БПЛА. Уничтожены несколько автомобилей и американский бронеавтомобиль "Хамви".

В зоне ответственности "Южной" группировки войск операторы ударных беспилотников сорвали попытку ротации подразделений ВСУ. Пикап, перевозивший боевиков, сначала обездвижил один дрон, затем второй полностью уничтожил машину. А в соседнем населенном пункте наши БПЛА поразили три робототехнических комплекса, доставлявшие на передовую провизию и боеприпасы. Все платформы сгорели вместе с грузом.