Медведь напугал жителей Курильска. Видео прогулки зверя публикуют в социальных сетях.

По словам очевидцев, косолапый бежал по улице к окраинам населенного пункта и скрылся среди деревьев. Лесничие уже организовали патрулирование территории в поисках хищника. Местные власти призывают горожан не приближаться к диким животным, не пытаться снимать их на фото или видео. А в случае встречи - сохранять спокойствие и медленно отходить в безопасное место.

В конце сентября медведь напал пенсионерку в Петропавловске-Камчатском. Женщина погибла, а животное пришлось ликвидировать.