В Госдуме предупредили Киев о последствиях атак на ЗАЭС: Будет очень больно

Россия в ответ на атаки украинских националистов на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) не будет бить по украинским АЭС, но сделает киевскому режиму больно по-другому. Об этом предупредил во вторник, 7 октября, руководитель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Как подчеркнул политик, "мы не будем бить по Чернобыльской или какой-либо другой атомной электростанции, потому что это нельзя делать по нашим принципам", ведь пострадавшими от атак на ядерные объекты станут мирные жители.

Картаполов предупредил, что "мы ударим туда, где это будет очень больно киевскому режиму, как мы это делаем сейчас: по центрам подготовки, по производствам, по логистике, по грузам". Каждый такой удар российских бойцов "уменьшает количество вооружения и снаряжения у врага и помогает нашим ребятам двигаться вперед, выполняя задачи специальной военной операции".

Депутат напомнил, что киевский режим — "чисто террористический, это люди без стыда, без совести, без каких бы то ни было моральных принципов и устоев", поэтому они не стесняются в выборе мишеней для своих атак, сообщает ТАСС.

Ранее директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отмечал, что состояние ядерной безопасности на Запорожской АЭС вызывает беспокойство — были нарушены шесть из семи критериев устойчивости.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", напомнил про обстрелы ЗАЭС со стороны украинской армии. Политик подчеркивал, что это очень опасная практика. Также Путин выразил надежду на то, что "это дойдет до тех, кто этим занимается".