Роспотребнадзор опроверг фейк о вспышке вируса коксаки в России

Публикации о массовых вспышках вируса коксаки на территории России не соответствуют действительности. Об этом рассказали во вторник, 7 октября, в Роспотребнадзоре.

Ведомство дало комментарий после появления сообщений о том, что массовые случаи инфицирования вирусом коксаки якобы выявили во Владимире, Уфе, Тюмени, Архангельской области и Красноярском крае. Эта инфекция обычно передается через пищу или воду, а также в случае тесного контакта с больным.

Роспотребнадзор подчеркнул, что это фейк — в действительности в настоящее время ситуация с энтеровирусными инфекциями, включая вирус коксаки, в России стабильная, сообщает РИА Новости.

Между тем в Российской Федерации продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) негриппозной этиологии. Роспотребнадзор подчеркивал, что это явление носит сезонный характер, граждан просят помнить о профилактических мероприятиях.

Еще одним источником инфекционных заболеваний могут стать клещи. Несмотря на понижение температуры воздуха, активность клещей в России сохраняется — это требует внимательности и бдительности граждан. Роспотребнадзор напомнил, что нужно делать перед прогулкой и после нее.