Джигурда изменился до неузнаваемости и выступил с заявлением: "Киркоров младше меня на десять лет, а рассыпается"

Когда-то Никита Джигурда считался одним из самых эпатажных и скандальных представителей отечественного шоу-бизнеса. Артист то и дело устраивал различные проделки, участвовал в записи сомнительных телешоу, давал резонансные интервью.

Однако это все осталось в прошлом. Теперь Никита Джигурда даже выглядит иначе: рыжая грива осталась в прошлом, артист примерил образ седого старца, который ему очень подошел. Кроме того, артист ведет крайне закрытый образ жизни, не участвует в скандалах, почти не посещает светские мероприятия.

"Ушел в подполье, потому что нужно сил набираться. Филя, видишь, младше меня на десять лет, Киркоров, а рассыпается", - сообщил Никита Джигурда "Пятому каналу", имея в виду проблемы со здоровьем, которые еще весной обнаружились у поп-короля отечественной эстрады.

Теперь Никита Джигурда дни напролет проводит в уединении и с головой погружается в духовные практики. "Я пост держу, голодаю, каскадно голодаю, молюсь, медитирую", - оповестил общественность артист.

По слухам, на скандально известного актера сильно повлияла Марина Анисина, а также шумиха с пикантным видео, на котором запечатлены танцы Джигурды и балерины Волочковой. Когда разразился грандиозный скандал, супруга жестко взялась за Джигурду, и теперь тот как шелковый.

"Жена с детьми по соревнованиям по всему миру, а я в своей келье. Выхожу в садик, разговариваю с соснами, босой по земле хожу, обливаюсь холодной водой каждый день", - рассказал актер.