Жителя Подмосковья арестовали за призывы бомбить Москву

Главное следственное управление Следкома России по Московской области расследует уголовное дело в отношении жителя Подольска — ему вменяют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом рассказали во вторник, 7 октября, в пресс-службе СКР.

Российские правоохранители задержали мужчину, который в проукраинских Telegram-каналах призывал к нанесению бомбовых ударов Вооруженными силами Украины по гражданской инфраструктуре Москвы. Также задержанный требовал от украинских националистов "жестко" действовать и "крошить весь финансовый сектор" России.

Сделать это он предлагал для устрашения населения и воздействия на ход специальной военной операции.

В ходе допроса мужчина признал свою вину, его арестовали. Уголовный кодекс России предусматривает до семи лет лишения свободы по статье, по которой расследуется это дело, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что по делу певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана в России иностранным агентом и включена в соответствующий реестр), обвиняемой в публичных призывах к деятельности против безопасности Российской Федерации и в нарушении порядка деятельности иноагента, вынесен приговор — 4,5 года колонии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных атаках со стороны киевского режима на Кремль, подчеркивал, что об этом лучше даже не говорить — и "все это понимают".