Япония превращается в главную угрозу для Соединенных Штатов — как в военном, так и в экономическом отношении. Такое мнение высказали китайские эксперты.

Как пишет Sohu, под многолетним покровительством вашингтонской администрации Япония активно наращивала свой военный потенциал. Благодаря этому японские морские силы самообороны существенно расширили свои возможности.

В дополнение к этому Япония удерживает мировое лидерство в машиностроении, производстве полупроводников и чипов — это дает еще одну возможность для расширения японского влияния, через экономические рычаги.

Потенциальные попытки Токио задействовать свою растущую мощь для расширения мирового влияния грозят стать серьезным вызовом для глобальной политики, а для США в их стремлении к мировому доминированию Япония становится более серьезной угрозой, нежели Китай или Россия.

Ранее сообщалось, что в сентябре армия Японии совместно с морской пехотой США провела масштабные учения Resolute Dragon ("Решительный дракон") с применением новейших реактивных систем. Маневры проводились, в частности, на прилегающем к России острове Хоккайдо.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров называл опасными попытки создания инфраструктуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предпринимаемые при активном потворствовании Японии.