Названо самое слабое звено в цепи Товстики-Дибровы: вот кто вернется обратно

На днях Роман Товстик оформил развод с супругой Еленой, с которой прожил более 20 лет и нарожал шестерых детей. Бизнесмен расстался с женой после того, как влюбился в четвертую супругу известного ведущего Дмитрия Диброва Полину.

Известный психолог Вероника Степанова не осталась в стороне от скандала, который разразился, когда правда всплыла наружу. Она проанализировала интервью Елены и Романа Товстиков, а также Полины Дибровой и сделала выводы в новом видео. Так, Степанова заявила, что никому не верит. По ее мнению, каждый из этого любовного квадрата что-то недоговаривает, особенно, считает специалист, Роман.

И кстати, уверена Вероника, бизнесмен после поднявшейся в СМИ шумихи является самым слабым звеном в цепи - Роман готов даже бросить Полину и вернуться в семью. А вот четвертую супругу популярного ведущего Дмитрия Диброва Степанова считает приятной и умной по сравнению с соперницей Еленой. Вероника обратила внимание на то, что Полина заранее думает прежде, чем что-то сказать.

В любом случае, сделала вывод психолог, ситуация весьма банальна. Она высказала мнение, что на самом деле речь идет о долгой интрижке, которая стала следствием проблем в сексуальной жизни Дибровых. Вероника уверена, что Товстики, прожившие вместе более 20 лет, просто переживали семейный кризис, в который вмешалась жена Диброва, в результате чего и случились аж два развода.