Анисина отказалась действовать по указке Волочковой: затаила обиду

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова дружили много лет. Балерину и актера даже подозревали в романе. Но в один момент они разругались в пух и прах.

Причиной разрыва отношений стало компрометирующее экс-приму Большого театра видео. На кадрах Джигурда и Волочкова предстали в доме балерины в нетрезвом виде. Никита и Анастасия танцевали, в какой-то момент актер сдернул с балерины штаны, обнажив ее бедра и ягодицы в крошечном нижнем белье, и расцеловал в интимное место.

Когда ролик оказался в Сети, Волочкова заявила, что его "слил" Джигурда. Мол, хотел на ее имени пропиариться. Анастасия закатила скандал, объявив, что больше не хочет ничего слышать о бывшем друге. Интересно, что через несколько месяцев балерина успокоилась и простила актера. Но отношения между друзьями не восстановились.

Хотя в новом интервью Никита Джигурда признался, что тоже не держит зла на артистку, но тут вмешалась его жена Марина Анисина. Фигуристка не простила балерину и заставила мужа держаться от бывшей подруги подальше.

"Она с Мальдив вернулась: „Приходите на пресс-конференцию, устроим, а потом день рождения, а потом спектакль“. У меня взбунтовалась олимпийская чемпионка, герой Франции взбунтовалась. Она сказала: „Я по сценарию твоей богини Волочковой играть не буду. Она нанесла оскорбление и тебе, и мне, и ни на какую пресс-конференцию, ни на какой день рождения я прошу тебя не ходить. Я не пойду", - рассказал Джигурда.

Актер дал понять, что фигуристка, которая в последнее время много времени проводит в России, держит его в ежовых рукавицах. Да и сама Марина Анисина не скрывает, что предпочитает все контролировать. "Я вообще люблю знать все и владеть ситуацией. Всегда должна знать все, что происходит. Я любопытный человек, я этого не скрываю", - сообщила Марина.

Вернувшись в Россию, Анисина окружила Джигурду заботой и вниманием и стала традиционной женой. "Она дома готовит еду: "Поешь". Я говорю: "Не хочу". — "Пожалуйста, за маму, за папу", - поведал "Пятому каналу" Никита.