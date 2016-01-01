В Госдуме предложили пересчитать пенсии за восемь лет для работающих пенсионеров

В России необходимо организовать перерасчет размера страховых пенсий для работающих пенсионеров. С такой инициативой выступили лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и глава комитета Государственной думы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Как подчеркнул Миронов в комментарии РИА Новости, с начала 2016 года до конца 2024 года пенсии работающих пенсионеров не индексировались. Индексацию вернули с 1 января 2025 года, благодаря чему пенсионные выплаты выросли у 7,8 миллиона россиян.

Однако "нужно проводить доиндексацию и возвращать работающим пенсионерам накопленное", заявил парламентарий.

Ранее в Социальном фонде России напомнили, что для выхода на пенсию по старости нужны минимум 15 лет трудового стажа и от 30 пенсионных баллов — индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2025 году один пенсионный коэффициент соответствует сумме 145,69 рубля. Если выйти на пенсию через пять лет после наступления права на ее получение, это значение возрастает на 45%.

Глава "Единой России" и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что в нашем государстве "регулярно проводится индексация зарплат бюджетников, пенсионных и социальных выплат, материнского капитала", причем "мы вот к этому уже привыкли, это как-то даже не воспринимается как достижение".