В России предложили давать бездетным семьям льготную ипотеку под обещание родить детей

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) выступило в поддержку идеи выдавать льготную ипотеку молодым семьям, не имеющим детей, под обязательство родить ребенка. Об этом рассказал во вторник, 7 октября, президент объединения Антон Глушков.

По мнению Глушкова, в России "основной краеугольный вопрос — что делать с молодыми семьями, у которых нет детей", поскольку "сейчас возможность улучшения жилищных условий появляется только после рождения ребенка".

Решить проблему, как полагает эксперт, могла бы система ипотечного кредитования под обещание родить ребенка в определенные сроки. Если это обещание сдержать не удалось — получатели такой льготной ипотеки "переходили бы на обычную рыночную ставку". Если малыш в семье, как и было оговорено, появился — ставка оставалась бы льготной.

Вопрос состоит лишь в том, чтобы найти средства под финансирование этой инициативы, которая помогла бы решить проблему "мотивации более широкого круга семей для улучшения демографии в России", цитирует Глушкова ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что материнский капитал в ряде случаев не дает семьям перспективу завести еще детей — если родители одного ребенка берут ипотеку с маткапиталом, они опасаются рожать второго, пока не выплатят долг полностью.

Между тем в Ненецком автономном округе учредили "чумовой капитал". Молодые семьи оленеводов, воспитывающие хотя бы одного ребенка, могут претендовать на компенсацию на покупку или строительство традиционного жилья — чума.