Осужденной в России Татьяне Лазаревой* добавили срок

Российская телеведущая Татьяна Лазарева* заочно приговорена к семи годам колонии общего режима. Такое наказание ей назначил Пресненский суд Москвы.

Лазарева признана виновной в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Как установила прокуратура, телеведущая дважды в течение года привлекалась к административной ответственности, но продолжала распространять материалы в соцсетях без маркировки.

Как уточнили в прокуратуре Москвы, наказание назначено по совокупности приговоров. В декабре прошлого года Лазареву заочно приговорили к 6,5 года лишения свободы за публичное оправдание терроризма в интернете.

* — внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.