Чулпан Хаматова выступила с признанием: "Мне не так много осталось"

Одна из самых востребованных и успешных отечественных актрис Чулпан Хаматова покинула Россию вскоре после начала СВО. Артистка была на гастролях и просто не вернулась домой, бросив даже детей. Наследники приехали к ней позднее в Латвию, где в пригороде Риги Хаматова купила недвижимость.

С тех пор Чулпан так там и живет. Она играет в местном театре. Недавно Хаматова отметила круглую дату - ей исполнилось 50 лет. "Я думаю, что мне не так много осталось. Половина жизни прошла. А может, и больше. То, что предстоит, я хочу проживать, получая максимум удовольствия и радости", - призналась актриса.

О переезде в другую страну или о возвращении в Россию Чулпан не думает. Она постепенно привыкла к Риге, где у нее появились друзья и связи. К тому же дети хорошо ассимилировались в стране. Девочки выучили латышский язык: младшая дочь впитала его с детства и "говорит, как дышит", а старшая закончила местный музыкальный колледж и сейчас преподает на латышском языке.

Хаматова призналась, что полюбила Ригу и ей нравится сюда возвращаться после гастролей, передает Starhit. "Люблю этот город за идеальное соотношение человека и городского пространства. Мне очень комфортно в его пропорциях. Спокойно, безопасно. А еще я очень люблю возвращаться в Ригу из своих дальних странствий. Особенно когда еду из аэропорта через мост, и с левой стороны возникают стены старого города. В этот момент мне почему-то всегда становится спокойнее", - сообщила актриса.