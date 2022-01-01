Российская армия освободила Федоровку и Нововасилевское в ходе СВО

Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Федоровка в ДНР. Кроме того, бойцы "Востока" взяли под контроль населенный пункт Нововасилевское Запорожской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее российская армия освободила населенный пункт Отрадное в Харьковской области, отличились бойцы группировки войск "Север". Взятие этого села позволило нашим подразделениям расширить контроль над территорией вдоль границы. В зоне действия группировки противник потерял за сутки более 160 военных и восемь единиц техники. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.