Полезно знать: нацпроект "Экономика данных: Кибербезопасность"

Предупрежден – значит, вооружен! В России вводят новые меры против мошенников. Немедленно повесить трубку, если разговор кажется подозрительным, и никому не говорить код из СМС – лучший способ не попасть на удочку злоумышленников.

Успешно работают и другие меры. Код от "Госуслуг" теперь приходит только спустя время после завершения вызова, когда киберпреступники больше не могут удерживать внимание абонента.

На портале "Госуслуг" и в МФЦ можно установить самозапрет на выдачу кредитов и на оформление сим-карт на ваше имя.

Кстати, все настоящие звонки от организаций теперь обязательно маркируются. Даже если номера нет в памяти смартфона.

Защищать персональную информацию и пресекать мошеннические схемы помогает национальный проект "Экономика данных". Решения и технологии – на страже безопасности каждого.