Минтруд призвал не ждать перехода на четырехдневную рабочую неделю

Ожидать введения четырехдневки на федеральном уровне в России не стоит. Об этом заявил во вторник, 7 октября, российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Как пояснил глава Минтруда, в настоящее время несколько отраслей в России испытывает дефицит в кадрах, в том числе в квалифицированных сотрудниках. В этих условиях не приходится говорить о сокращении продолжительности рабочей недели на целый день.

Вместе с тем "у нас сегодня трудовое законодательство сформировано достаточно гибко", напомнил Котяков. Министр указал на "возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем", заложенную в Трудовом кодексе.

Говоря об отдельных компаниях, решивших перевести своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, глава Минтруда пояснил, что "это, скорее, вынужденная мера конкретного работодателя, связанная, например, с проблемами по сбыту продукции, либо перенастройке технологического цикла", сообщает ТАСС.

Еще в 2021 году заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что движение в сторону четырехдневной рабочей недели должно быть постепенным, основанным на экономической логике. При этом политик отмечал, что такое движение закономерно, ведь "количество рабочего времени ввиду механизации, автоматизации процессов, перехода на компьютерные технологии уменьшается, а количество свободного времени увеличивается".

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева выражала мнение, что российские женщины охотнее начнут рожать, если будут меньше работать. Парламентарий заявляла, что нужно установить в России четырехдневную рабочую неделю для женщин — для многих работающих матерей такой график станет спасением.