Россиянам назвали способы справиться с осенней хандрой

С наступлением осени, для которой характерно ухудшение погоды и сокращение светового дня, многие жалуются на упадок сил, сонливость и плохое настроение. Эксперты предлагают способы, которые помогут уменьшить подобные проявления.

По словам терапевта Красногорской больницы Анастасии Якимовой, начать нужно с регулярных прогулок и физической активности, которые стимулируют выработку эндорфинов и помогают поддерживать эмоциональный тонус.

Поможет и правильное питание с достаточным количеством продуктов, содержащих триптофан и витамины группы B. В рационе должны часто появляться рыба, индейка, орехи и молочные продукты. Вместе с тем не рекомендуется злоупотреблять сладостями с добавленным сахаром и кофеинсодержащими напитками — они способны усилить перепады энергии и ухудшить эмоциональный фон.

Стабильный режим сна и отдыха, а при возможности – использование светотерапии позволяют нормализовать циркадные ритмы, рассказала Якимова.

Наконец, живое общение и в особенности совместные занятия спортом или хобби стимулируют выработку дофамина и серотонина – нейромедиаторов радости и мотивации, цитирует медика АГН "Москва".

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру труда с просьбой сократить рабочий день на один час для россиян осенью и зимой. Парламентарий пояснил, что климат в России в осенний и зимний периоды препятствует высокой эффективности труда — короткий световой день, холод и осадки влияют на эмоциональное состояние граждан в худшую сторону.

Тем временем психолог Кристина Шайдуллина рассказала, как справиться с эмоциональным бременем накопления средств. Многие россияне не имеют финансовой возможности совершить крупные и дорогостоящие покупки сразу, а копить деньги приходится долго. Эксперт предложила способы минимизировать стресс в этом процессе.