Перетюнингованный "Москвич" блогера Давидыча сгорел за пару секунд

В Москве сгорел 1000-сильный "Москвич-3", принадлежащий блогеру Эрику Давидычу. Инцидент произошел на внешней стороне МКАД. Сам блогер чудом не пострадал.

Тюнингованный "Москвич" загорелся во время движения. Как рассказали очевидцы, у машины что-то начало искрить под днищем, после чего пошел дым из-под капота. Вспыхнуло авто всего за 4 секунды и выгорело полностью.

За рулем машины стоимостью 70 миллионов рублей с учетом всех доработок находился сам Давидыч. Он сумел остановить авто и выбраться из него.

Блогер приобрел "Москвич" несколько лет назад за 2,2 миллиона рублей. Больше года мастера дорабатывали машину, в частности заменили двигатель, тормозную систему и другие компоненты.

Сам Давидыч заявил телеграм-каналу Baza, что пожар начался из-за того, что автомобиль "перетюнинговали до такой степени, что машина не выдержала".