В Москве прощаются с народной артисткой Ниной Гуляевой

Сегодня, 7 октября, в МХТ имени А. П. Чехова проходит церемония прощания с народной артисткой России Ниной Гуляевой. Почтить память легендарной актрисы пришли Андрей Давыдов, Виктор Кулюхин, Станислав Любшин, Евгений Киндинов и многие другие артисты.

Примечательно, что гроб окрашенной в темный цвет древесины с телом Нины Гуляевой установили не на сцене, а в фойе театра, вокруг расставили букеты и венки, рядом установили ряды стульев. На заднем плане повесили белый экран, на который проецировали фотографии покойной.

Напомним, что Нина Гуляева скончалась на 95 году жизни. Она являлась старейшиной МХТ им. Чехова. Актриса сыграла больше 60 ролей. "Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования. Ее уход - огромная потеря для нас", - отметили в культурном учреждении.