Собянин открыл новый производственный комплекс в Зеленограде

Почти 5,5 миллиона упаковок в год лекарств от редких заболеваний. Этого хватит на всю Россию и даже отправить на экспорт. Современный производственный комплекс площадью более 28 тысяч квадратных метров в "Технополисе Москва" стал результатом инвестиций более 8,5 миллиарда рублей и обеспечит 250 новых рабочих мест.

"За последние годы обрабатывающие производство Москвы нарастили продукцию почти в 3 раза. Каждый год в Москве регистрируются от 100 до 150 новых высокотехнологичных предприятий, новая индустриализация Москвы проходит активными темпами, и Москва превращается в одного из лидеров в области промышленности. Это очень важно сегодня, когда требуется технологическая независимость нашей страны", - отметил Сергей Собянин.

Здесь выпускают сложные генно-инженерные препараты для лечения редких, так называемых орфанных заболеваний крови, а также бронхиальной астмы, болезни Гоше, сердечно-сосудистых нарушений. Среди уникальных препаратов – первые в мире биоаналоги лекарств для терапии муковисцидоза и пароксизмальной ночной гемоглобинурии.

"Полноценное импортозамещение. Кроме этого, завод будет использовать в своих препаратах российскую фармацевтическую субстанцию, что позволяет еще глубже локализовать препараты на территории Российской Федерации. Ну и, конечно, в Москве", - указал Анатолий Гарбузов, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Производство практически полностью автоматизировано. Человек лишь следит за правильной работой конвейерной ленты и упаковывает уже готовую продукцию. Каждый флакон проходит более двух десятков различных проверок качества.

Это производство – девятый фармацевтический завод на территории кластера "Технополис Москва". Резиденты этой особой экономической зоны имеют массу преференций: сниженный до 2% налог на прибыль, вдвое сокращенный налог на имущество. Если земля в аренде, то льготная ставка 1 рубль в год. Благодаря этому Москва занимает второе место по фармацевтическому производству в стране.

Территорию "Технополиса Москва" в Зеленограде продолжают развивать, при этом заботятся и о сотрудниках. По соседству построили новый спорткомплекс. В здании разместили футбольное поле с искусственным газоном, две ледовые арены, три корта для падел-тенниса и для сквоша, тренажерный и хореографический залы.