Московские врачи разработали новый способ лечения деформации позвоночника

Постоянные боли, проблемы с дыханием и повышенная утомляемость. 17-летний Максим попал в больницу с тяжелой формой кифоза. Это заболевание, при котором деформируется позвоночник и осложняется работа внутренних органов. Раньше в подобных случаях для исправления патологии специалисты применяли жесткие металлические конструкции, которые хоть и выпрямляли спину, но лишали человека возможности двигаться свободно. Врачи Детской городской клинической больницы святого Владимира совместно с Национальным медицинским исследовательским центром травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова впервые в мире использовали гибкий корд.

"Делается разрез заднего доступа, устанавливаются винты. Винты специальные с двойной головой. То есть используются четыре корда - два с одной, два с другой стороны. Они как бы натягиваются сзади с помощью специального натяжителя, что дает коррекцию кифотической деформации, а за счет их деформации сохраняется подвижность", - объяснил Сергей Колесов, заведующий отделением, врач травматолог-ортопед, доктор медицинских наук НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова.

Причем материал этих кордов создали российские инженеры. Операция длилась несколько часов и завершилась полным исправлением деформации. На момент поступления пациента она достигала 80 градусов.

Специалисты говорят: новый метод - это настоящий прорыв в детской медицине, открывающий перспективы и возможности в лечении, особенно в подростковом возрасте, когда важно обеспечить потенциал роста. Сейчас Максим проходит реабилитацию дома, уже через месяцы он сможет вернуться к полноценной жизни.