Сотрудники столичной полиции задержали организаторов сложной мошеннической схемы

Начиналось все как в трогательной мелодраме. Встревоженная девушка нежным голосом молила о помощи. Ее сообщник, получив входящий вызов, использовал номер для авторизации на сайте аренды недвижимости. Молодая парочка действовала умело и стремительно. Отзывчивые пассажиры метро даже не успевали заметить, что происходило с их гаджетом.

"На самом деле мне нужно было подключиться к их аккаунту путем получения сообщения, которое впоследствии я удаляла и давала им телефон назад", - говорит задержанная.

"Мы создавали аккаунт. Впоследствии выкладывали фейковые объявления. Брали задаток и переставали выходить на связь", - уточняет ее сообщник.

То, что на размещенных снимках были квартиры из других городов, никому и в голову не приходило проверять. Квартиры предлагали чудесные и утверждали, что на них большой спрос, поэтому нужно срочно внести аванс.

На следующем этапе мошенническая схема оказалась еще более сложной.

"Для получения денег фигуранты находили на криптоплощадке продавца и давали реквизиты его счета жертве. Потерпевший, думая, что переводит задаток за квартиру, оплачивал покупку криптовалюты. Она сразу же поступала на онлайн-кошелек мошенников. Затем соучастники перепродавали виртуальные активы или переводили их в онлайн-казино", - рассказали в МВД.

В ходе обыска у задержанных изъяты мобильные телефоны, банковские карты. Фигуранты под стражей.