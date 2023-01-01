Москвичи требуют закрыть популярный контактный зоопарк на западе столицы

Кажется, безобидная детская игра. Но вместо плюшевых – живые кролики и морские свинки. Беззащитный реквизит для сотен детей, который не может ни убежать, ни пожаловаться. Вот двое детей играют кроликом как плюшевым, дергая его за лапы, а маленьких морских свинок чуть ли не закручивают в спираль. Администраторы "Белого кенгуру", так называется этот зоопарк, реагируют на эту ситуацию неожиданно. При этом сотрудники сами признают: делают здесь люди с животными все, что пожелают.

По правилам контактировать можно только с мелкими животными. Но и более крупные не похожи на счастливых. Многие выглядят больными и апатичными, как, например, этот кенгуру. У коз разъезжаются копыта – скользкое покрытие в вольере совершенно им не подходит. Кто-то из обитателей и вовсе не подает признаков жизни.

С 2023 года контактные зоопарки, где животных можно трогать и брать на руки, вне закона. Но у владельцев "Белого кенгуру" на этот счет своя версия: "А где вы видите, что здесь контактный зоопарк? Это зоопарк с контактной зоной". Суть этого понятия такова: часть животных просто показывают, а в отдельной "контактной зоне" их можно потрогать. Юридическая уловка, утверждают зоозащитники.

В вольерах - дикобразы, обезьяны, черепахи, кенгуру, а еще есть кролики, козы, морские свинки. Держат животных на третьем этаже торгового центра без окон. Основательница зоопарка в телефонном разговоре настаивает, что все законно. Но по факту любое место, будь то минизоопарк с контактной зоной или антикафе, где животные становятся развлечением для людей, это взаимодействие человека с животным, часто мучительное для последнего. В Мосгордуме эту проблему обсуждают и планируют ввести дополнительные требования к подобным учреждениям.

Такой разрешительный документ есть и у зоопарка "Белый кенгуру". И пока идут споры о формулировках, десятки подобных "контактных зон" продолжают работать. За стеклом вольеров - апатичные глаза животных, для которых торговый центр никогда не станет домом.