Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Продолжается традиционная нобелевская неделя. Во вторник в Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по физике.

В этом году награды удостоились Джон Кларк, Мишелю Деворе и Джон Мартинис. Их отметили "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи".

Накануне стали известны лауреаты Нобелевской премии в области физиологии или медицины. Ими стали Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Симону Сакагути. Награду им присудили за исследования в области иммунитета.