Кремль предупредил о серьезных последствиях передачи Киеву ракет Tomahawk

В Кремле отреагировали на заявления о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk.

Это стало бы серьезным витком эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в случае поставок речь может идти о ракетах в ядерном исполнении.

В Кремле отметили, что поставка таких ракет не изменит положение дел на фронте.

Накануне Дональд Трамп заявил, что решение о возможности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk уже "в целом" принято американской стороной. По его словам, он хотел бы "знать, что Киев с ними сделает" и "куда их направит".

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что использование Киевом ракет Tomahawk в случае их передачи негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.