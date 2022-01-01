Кремль ответил на слухи о встрече Путина и Зеленского в 2022 году

Кремль не осведомлен о якобы готовившейся в апреле 2022 года встрече президента России Владимира Путина с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил во вторник, 7 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили высказаться по поводу заявления бывшего советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Экс-чиновник утверждал, что на стамбульских переговорах весной 2022 года была согласована встреча Путина и Зеленского.

Как заявил в ответ на это Дмитрий Песков, "мне, честно говоря, неизвестно о том, чтобы планировалась встреча". При этом он напомнил, что Путин и Зеленский в 2021 году "общались кратко тогда на полях многосторонней встречи в Париже — это же был нормандский формат", сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин назвал Москву лучшим местом для встречи с Зеленским. По его мнению, требования киевского режима выбрать другое место избыточны. Путин также подчеркнул, что принимающая сторона дает стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве. Однако глава киевского режима не желает ехать в российскую столицу.

Тем временем президент ЮАР Сирил Рамафоза предложил свою страну в качестве места проведения переговоров между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта. Однако до сих пор никаких сдвигов в обсуждении потенциальной встречи российского лидера с Зеленским нет.